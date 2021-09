Esordio da incubo per Montella in Turchia: il suo Adana Demirspor subisce un 4-0

L'Aeroplanino alla prima in Super Lig prende quattro reti dal Karagumruk

Non si tratta di certo di un inizio da ricordare per Vincenzo Montella: alla sua prima panchina con l'Adana Demirspor nella Serie A turca, l'Aeroplanino ha subito contro il Karagumruk un 4-0 senza appello. Niente da fare, dunque, per la squadra che vede anche Mario Balotelli tra i suoi effettivi. Montella non è riuscito a dare subito la sterzata tanto attesa dal club che lo ha ingaggiato due settimane fa, contro una formazione tra l'altro piena zeppa di vecchie conoscenze del calcio italiano (da Bertolacci, allenato dallo stesso ex tecnico viola al Milan, a Biglia, Zukanovic e Karamoh).