E’ un periodo da scelte forti in molte squadre. Se a Bergamo è ormai deflagrato il caso-Gomez e non si contano le panchine di Eriksen all’Inter, in casa Sampdoria è stato Ranieri ad annunciare l’esclusione di Antonio Candreva dai convocati per la trasferta di Verona di domani. Una decisione – come si legge su gazzetta.it – in totale condivisione con il presidente sampdoriano Massimo Ferrero e la dirigenza, in quanto il giocatore negli ultimi tempi sarebbe stato poco “sintonizzato” sulle necessità del gruppo blucerchiato. Una scelta adottata dal tecnico romano per una migliore gestione del gruppo. Non c’è stato, insomma, un episodio singolo che ha portato a questo provvedimento, ma un comportamento generale del giocatore che, secondo Ranieri, non è quello di un calciatore totalmente calato sul piano mentale sulle frequenze Samp. Che, adesso, pur con una classifica ancora tranquilla, deve riprendere in fretta a fare punti.