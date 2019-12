Sven Goran Eriksson ha parlato a The Coaches Voice. Lo svedese ha ricordato la sua avventura di due anni alla Fiorentina e la decisione di andarsene, nell’estate di 30 anni fa:

Sarei potuto restare alla Fiorentina tanti anni fa, ma la società aveva come obiettivo quello della metà classifica e di non vincere niente. Sono andato via perchè al contrario di loro avevo piani più ambiziosi.