Eranio: “Sulla carta il Milan ha qualcosa in più della Fiorentina”

Stefano Eranio, grande ex milanista, presenta così la gara di domenica tra Milan e Fiorentina: “Sulla carta il Milan ha qualcosa in più però moralmente in questo momento non sta bene, perché quando come avvenuto a Torino fai una buona prova e perdi la squadra non è serena. Giampaolo? Il Milan ha evidenziato certamente un po’ di confusione in alcune gare ma nella gara di ieri i rossoneri meritavano di vincere. Adesso la sua permanenza al Milan si è complicata. La Fiorentina gioca un buon calcio ma purtroppo, come per Giampaolo, anche per Montella contano i risultati. Io sono convinto che alla lunga arriveranno anche per i viola, alla luce soprattutto della prestazione contro la Samp” dice Eranio a Radio Bruno.