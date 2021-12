Emergenza Covid in Inghilterra, Klopp: “Al Liverpool non voglio giocatori no vax”

Il tecnico dei Reds, da sempre sostenitore dei vaccini anti-Coronavirus, ha parlato così in conferenza stampa

In questi ultimi giorni i numeri del Covid, purtroppo, hanno ripreso ad aumentare vertiginosamente anche in Italia, ma nel resto in Europa, specie ad esempio in Inghilterra, la situazione è ancor più critica. Tutto quindi si complica, anche ovviamente lo svolgimento regolare della Premier League, tra addetti ai lavori positivi al virus e gare rinviate. Nella conferenza stampa pre-gara, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp è stato molto chiaro: "Vorrei maggiore chiarezza da parte di tutto il sistema sui numeri dei positivi e vorrei sapere anche i loro nomi per quanto concerne il nostro campionato. Non ci vedo nulla di male, io per correttezza lo farei. Al Liverpool di sicuro non prendo giocatori no vax: per i calciatori vaccinarsi è un obbligo morale".