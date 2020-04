Emergenza Covid-19, la Uefa soccorre le Federazioni: finanziamenti per oltre 230 milioni

La Uefa dettaglia la pioggia di soldi destinata alle federazioni: il governo del calcio europeo ha deciso di contribuire con 236,5 milioni di euro per sostenere le 55 federazioni affiliate ad affrontare l’emergenza coronavirus nelle rispettive nazioni, per un totale di circa 4,3 milioni a federazione. Il finanziamento “HatTrick”, solitamente distribuito per coprire i costi di gestione e aiutare a sviluppare aree specifiche e mirate del calcio nazionale, stavolta sarà erogato senza restrizioni.

«Credo che sia una decisione responsabile per aiutare la comunità del calcio il più possibile», ha detto il Presidente Aleksander Ceferin. «Sono fiero che il calcio stia dimostrando unità durante questa crisi. Senza dubbio, il calcio sarà al centro delle attività che consentiranno alla gente di tornare alla normalità, quando sarà il momento. Dobbiamo fare tutto il possibile per garantire che sia in grado di rispondere all’appello». Lo riporta l’Ansa.