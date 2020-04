Emergenza Coronavirus, il calciatore meno pagato della Premier League si taglia lo stipendio

In Inghilterra, come in altri stati, sta infuriando la polemica sul taglio degli stipendi nel calcio. In attesa che il sindacato e la Federazione trovino un accordo definitivo, ci ha pensato Matthew Longstaff a mettere tutti d’accordo. Come riportato dall’ANSA il centrocampista del Newcastle, che percepisce 975 euro a settimana, si è decurtato il salario del 30% affinchè possa essere destinato a strutture sanitarie. La notizia ha fatto presto il giro dei social rendendolo un beniamino di tutte le tifoserie britanniche.