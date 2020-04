Elezioni regionali, anche in Toscana voto sarà rinviato a ottobre

La tornata di elezioni regionali ed amministrative previste per il mese di maggio slitterà all’autunno. È quanto previsto nella bozza di decreto all’esame del consiglio dei ministri in calendario domani. Lo riporta Repubblica.it, secondo cui il governo ha stabilito che non ci siano le condizioni per svolgere le consultazioni per il rinnovo dei governi regionali. Anche la Toscana, insieme a Liguria, Veneto, Marche, Campania e Puglia vedrà il rinvio del voto alla seconda metà di ottobre.