Elezioni Lega Serie A, ancora una fumata nera: vicino il commissariamento?

Seconda fumata nera per le elezioni del nuovo presidente della Lega Serie A, dopo le dimissioni di Gaetano Miccichè, annunciate lo scorso novembre. Anche oggi il candidato principale alla poltrona, ovvero Paolo Dal Pino, non ha raggiunto il quorum necessario, fermandosi a 13 preferenze rispetto alle 14 necessarie per procedere all’elezione. Nuovo appuntamento il prossimo 8 gennaio, quando il quorum scenderà a 11. Se anche in quell’occasione non si arriverà ad una conclusione della vicenda, la Figc sarà costretta ad intervenire, commissariando la Lega Serie A.