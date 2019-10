Edmundo: “A Firenze ho fatto molto bene. Poi rifiutate Juve, Milan e Barça, che stupido”

L’ex attaccante viola Edmundo ha rilasciato un’intervista al canale youtube del commentatore Ale Oliveira. Tra i temi trattati, anche la sua esperienza a Firenze e le scelte fatte durante la carriera:”Ho avuto l’opportunità di andare a giocare in Europa quando ero molto giovane, ma ho rifiutato ogni proposta. Dopo, a 26 anni, sono andato alla Fiorentina e ho fatto molto bene. Molti club europei come Barcellona, Chelsea, Milan e Juventus mi avevano richiesto ma ho preferito tornare in Brasile. Sono stato stupido. L’ho fatto perché lo stipendio era più o meno lo stesso, ma soprattutto perché volevo essere libero di fare quello che volevo a Rio de Janeiro: andare in spiaggia, bere la mia birretta e stare con gli amici”.

