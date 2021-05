Eder attacca la famiglia Zhang: “In Cina 8 mesi senza stipendio, all’Inter…”

Il post polemico dell'attaccante

"Spero che all’Inter non succeda come a noi in Cina. Dopo aver vinto il campionato a dicembre il club non ci ha pagato 8 mensilità intere e le tasse su quelle precedenti. Oltre a non averci liberato per dare la possibilità di trovare squadra altrove facendoci perdere così delle opportunità di lavoro. Lasciando a casa 50 dipendenti senza spiegazioni. In Europa é più facile voler fare bella figura..."