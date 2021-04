Ecco la data del recupero: Lazio-Torino si gioca il 18 maggio

Ormai è certo che il recupero tra capitolini e granata si disputerà in quella data

Era nell'aria, adesso c'è la certezza: come riportano l'Ansa e gazzetta.it, il match tra Lazio e Torino saltato lo scorso 2 marzo si giocherà il prossimo 18 maggio, decisione, questa, presa dal Consiglio di Lega. Una data che, dal punto di vista sportivo, non è il massimo, non tanto per le dirette interessate, quanto per le altre società che condividono con le due squadre in questione gli obiettivi. Specie tutte quelle coinvolte nella lotta per non retrocedere. Il recupero Lazio-Torino, si disputerà quindi tra la penultima e l'ultima giornata di campionato, che si chiuderà appunto il 23 maggio. La partita era saltata a causa dello stop imposto dall'Asl di Torino alla formazione granata, al cui interno c'era in corso un focolaio Covid.