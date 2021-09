Ecco chi è Marinelli l’arbitro di Genoa-Fiorentina

Conosciamo insieme Marinelli il giovane arbitro romano in campo domani sera per Genoa Fiorentina.

Livio Marinelli è l'arbitro designato per dirigere la partita fra Genoa e Fiorentina . Per l’arbitro romano, giovanissimo di 36 anni, quella di Genova sarà la 11ª partita di serie A. Lo scorso anno è stato utilizzato da Rizzoli in sei partite, quest’anno è alla seconda esperienza in quattro giornate. Marinelli è un arbitro molto preciso che applica il regolamento alla lettera, un direttore di gara dal cartellino facile e per questo i giocatori in campo dovranno stare attenti a commettere falli gravi e proteste.

Lo ritengo un giovane che ha buone prospettive per fare una buona carriera perché ha carattere e personalità per andare avanti. Il neo designatore Rocchi lo ha scelto per questa partita perché vuole alzare per lui l'asticella rispetto alle partite arbitrate in precedenza e anche in questa stagione quando ha diretto bene Udinese-Venezia una partita decisamente diversa da quella che dovrà dirigere domani a Marassi. In definitiva una definizione giusta per la Fiorentina che in questo inizio di campionato è stata arbitrata da Pairetto che probabilmente diventerà internazionale, poi da Mariani che fa già parte del gruppo scelto e infine da Marini e Marinelli fischietti in cui Rocchi intravede le potenzialità per andar avanti bene.