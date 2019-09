Eca, le elezioni: Zhang entra nel board. E Agnelli viene confermato presidente

Steven Zhang è stato eletto nell’Executive Board dell’Eca, l’associazione dei club europei che interagisce con la Uefa. Si è da poco conclusa la votazione all’hotel Presidente Wilson di Ginevra, il presidente dell’Inter entra dunque a far parte dell’organo direttivo, sostituendo di fatto Ivan Gazidis, a.d. del Milan. Confermato – come da previsioni – il numero uno della Juve Andrea Agnelli nel ruolo di presidente.

CANDIDATO UNICO – Zhang era l’unico candidato proveniente dalla Serie A. De Laurentiis, inizialmente affascinato dall’idea, non si è poi candidato, al punto di aver chiarito in mattinata: “Io e Zhang mai in competizione, ci stimiamo, non saremmo mai andati in competizione per lo stesso ruolo”. Per il numero del Napoli è invece arrivato un posto nel Club Competition Committee dove entra anche Gazidis. Per il collega nerazzurro, a soli 28 anni, è una grande soddisfazione, a meno di un anno dalla sua investitura a presidente dell’Inter.