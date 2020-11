Riccardo Sottil ha trovato terreno fertile in Sardegna. L’esterno in prestito dalla Fiorentina, molto impiegato da Di Francesco, ha deciso la sfida di Coppa Italia col Verona con un assist per Cerri nel primo tempo e con il gol-partita all’ultimo respiro.

