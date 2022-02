E sabato arriva la Lazio, tra polemiche di mercato ed i pensieri di Lotito

I biancocelesti in classifica hanno gli stessi punti della Fiorentina, ma con una gara giocata in più

Ci mancava anche la contestazione dei tifosi. I supporters biancocelesti non hanno apprezzato (eufemismo) il mercato della Lazio in questa sessione di mercato ed hanno comunicato che in settimana si svolgerà la loro protesta davanti ai cancelli di Formello. Una premessa non proprio ideale per Maurizio Sarri verso la trasferta di Firenze. Se i viola hanno i loro problemi, tra gli strascichi del caso-Vlahovic ed i sudamericani che arriveranno pochissimi giorni prima del match, lo stesso si può dire dei capitolini, che quest'anno faticano a trovare continuità di risultati ed un'identità. A tutto questo vanno aggiunte, poi, le problematiche quotidiane di varia natura di Claudio Lotito, che comunque mai è stato amato dalla tifoseria laziale. Tra distrazioni politiche, battaglie in Lega per il nuovo presidente e situazioni giudiziarie ancora da chiarire relative alla cessione della Salernitana, il proprietario della Lazio deve sbrogliare la matassa biancoceleste per permettere alla squadra di confermare un posto in Europa.