È morto Giuseppe Gazzoni Frascara, aveva 84 anni. Imprenditore conosciuto per l’idrolitina (una polverina che rendeva l’acqua effervescente) dal 1993 al 2001 ha guidato il Bologna e dal 2014 ne era presidente onorario. A Gazzoni si deve la rinascita del club a metà anni novanta con la risalita dalla C alla A. I tifosi viola se lo ricorderanno anche per la causa intentata alla Fiorentina per i fatti di Calciopoli.