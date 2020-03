FOTO – E intanto il Pescara scende in campo con le mascherine: il tweet degli abruzzesi

Questo il tweet del Pescara Calcio: “PREOCCUPATI PER LA SALUTE dei nostri giocatori e per quella degli avversari, siamo scesi in campo indossando le mascherine protettive. Queste verranno rimosse solo su invito dell’arbitro poiché non previste dal regolamento.”

