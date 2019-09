E intanto De Rossi può tornare in Nazionale

Daniele De Rossi torna in Nazionale, a distanza di due anni. L’ultima apparizione fu nella sciagurata partita di ritorno contro la Svezia, mentre adesso, in vista della sfida dell’Olimpico contro la Grecia, il CT Roberto Mancini sembra intenzionato a richiamare l’esperto centrocampista, ora al Boca Juniors dopo aver pensato in estate alla proposta della Fiorentina. Lo riporta Gazzetta.it, che specifica come la preconvocazione non significhi automaticamente convocazione.

CLICCA PER RIMANERE AGGIORNATO SULLE QUALIFICAZIONI A EURO 2020