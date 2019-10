E alla fine Diego Della Valle costruirà il nuovo stadio. A Casette d’Ete

La famiglia Della Valle in soccorso di Casette d’Ete. Da almeno due anni la frazione non aveva più un campo sportivo disponibile, vista l’inagibilità del “Brancadoro”, peraltro il cui utilizzo era proprio concesso dai fratelli Tod’s che ne sono proprietari, così come era inagibile la strada di accesso all’impianto. Così Diego Della Valle ha ripreso in mano il progetto di realizzare un campo sportivo su un terreno di sua proprietà, da donare al Comune per gestione e cura. Lo riporta Il Resto del Carlino.