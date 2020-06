L’attaccante della Roma Edin Dzeko, autore della doppietta che ha permesso ai suoi di vincere contro la Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Roma TV: “Sono contento per i 3 punti e pure per la doppietta, quest’anno ancora mi mancava. Che partita è stata? Anche nel primo tempo abbiamo fatto bene, creando molto ma senza sfruttare le occasioni. Dopo tanti mesi fermi può succedere, ma era importante non abbassare la testa perché si gioca per 90′. Qualcuno dice che faccio i gol alla Batistuta? Io dico che faccio i gol alla Dzeko”.