Duncan, De Zerbi getta acqua sul fuoco: “Le sirene ci sono ma le spegniamo”

Alfred Duncan (SCHEDA) alla Fiorentina? Roberto De Zerbi getta acqua sul fuoco (e non solo su questo possibile affare). Nel corso della conferenza stampa odierna, l’allenatore del Sassuolo ha commentato anche le voci sulle possibili cessioni in questa finestra di calciomercato. Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo parlato tanto di mercato. Le sirene ci sono ma le spegniamo, è sabato c’è la partita. Ho parlato con la società e ho espresso in maniera chiara il mio pensiero”.