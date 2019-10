Bobby Duncan, attaccante della Fiorentina Primavera, è stato convocato nell’Inghilterra Under 19 per l’International Marbella Cup. (LA SCHEDA REDATTA DA TUTTITALENTI.COM) Il 9 ottobre la sfida contro la Francia, il 12 ottobre quella contro il Belgio in vista degli impegni di novembre per il turno preliminare per Euro Under 19 contro Bosnia-Erzegovina, Lussemburgo e Macedonia del Nord.

CAMPIONATO PRIMAVERA 1: IL PROGRAMMA DEL QUARTO TURNO