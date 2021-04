Duncan annuncia: “Ho ricevuto le scuse dopo gli insulti sui social”

Duncan interviene su Instagram per far chiarezza dopo gli insulti sui social

L'ex centrocampista della Fiorentina Alfred Duncan, vittima di insulti sui social nei giorni scorsi, è intervenuto sul proprio account Instagram per rivelare di aver ricevuto le scuse dalla mamma del ragazzo che lo aveva insultato: "Ieri la mamma del ragazzo che mi ha insultato ha chiesto scusa sia a me che al Cagliari. Accetto le sue scuse perché ha capito l'errore e ha cercato di sistemare. Delle frasi razziste mi interessava poco ma i genitori non si toccano MAI e dobbiamo sapere che dietro i giocatori ci sono persone che hanno fatto dei sacrifici per arrivare dove si trovano. Questo deve essere una lezione soprattutto ai genitori perché SIAMO il riflesso dei nostri figli".