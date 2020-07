Ds Sassuolo: “Il rinnovo di De Zerbi? E’ annuale perchè…”

Giovanni Carnevali, ds del Sassuolo ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW dove ha parlato del rinnovo di contratto di De Zerbi, tecnico finito nella lista dei candidati alla panchina viola:

“Il rinnovo del contratto è annuale non solo per il mister e per il suo staff tecnico, ma anche per il ds, il responsabile del settore giovanile e così via sono tutti quanti. Questa è la volontà di quest’anno del Sassuolo”. SCONCERTI SUL TECNICO DEL SASSUOLO