Ds Sampdoria su Caprari: “Se resta? Lo sapremo il 2 febbraio”

Intervenuto a Sky Sport prima della gara contro la Lazio, il direttore sportivo della Sampdoria, Carlo Osti, ha parlato anche di Caprari, accostato alla Fiorentina nei giorni scorsi:

Prima di tutto non vogliamo indebolirci, staremo attenti a cedere. Se riusciremo anche a rinforzarci sarà una cosa positiva. Il mercato è strano, il campionato è equilibrato. Seguiremo la nostra linea senza snaturarla. Caprari (SCHEDA) resta? Non so dirlo, lo sapremo il 2 febbraio.