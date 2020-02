Ds Sampdoria: “Sotto di tre gol senza neanche accorgercene”

Intervenuto a Telenord, il direttore sportivo della Sampdoria, Carlo Osti, ha commentato così la pesante sconfitta contro la Fiorentina per 5-1:

È andata male soprattutto nel primo tempo. Abbiamo commesso degli errori ma ci siamo ritrovati sotto di tre gol senza neanche accorgecene e a quel punto la partita era già compromessa. Le partite dipendono dagli episodi e oggi non ci hanno aiutato. Ci lecchiamo le ferite, certo prendere cinque gol in casa è molto brutto ma anche questo ci deve far riflettere. Abbiamo commesso molti errori ma dobbiamo ripartire dalle poche cose positive che abbiamo fatto. Il campionato è lungo non dobbiamo abbatterci.