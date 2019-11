Ds Lecce: “Fiorentina tra le prime in Italia sia con i Della Valle che con Commisso”

Sale l’attesa in vista della gara di stasera tra Fiorentina e Lecce. In casa giallorossa ha preso la parola il direttore sportivo Mauro Meluso, queste le su dichiarazioni a tuttomercatoweb: “La Fiorentina, prima con i Della Valle e adesso con Commisso, è sempre stata tra le prime in Italia. Ha giocatori di levatura internazionale. Chi come noi lotta per sopravvivere sa che non può sbagliare nulla. Veniamo dalla C, sappiamo cosa significa soffrire e fare di necessità virtù”.

La probabile formazione della Fiorentina per stasera