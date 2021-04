Dragowski ha già un erede. Dziekonski: “Spero di ripercorrerne le orme”

Sul sito Grand Hotel Calciomercato di Gianluca Di Marzio si racconta la storia del giovanissimo portiere polacco Xavier Dziekonski. Già soprannominato il nuovo Dragowski, anche perchè i punti di contatto con l’estremo difensore della Fiorentina sono tantissimi: “Siamo cresciuti entrambi nel MOSP Bialystok e poi siamo arrivati allo Jagiellonia. È stimolante per me che la gente ci metta a confronto, ma d’altra parte è frustrante perché io non voglio essere chiamato il nuovo Dragowski, ma essere riconosciuto per il mio cognome e le mie qualità. Certo lui adesso ancora giovanissimo è gia al top in Italia ed ha gia raggiunto la Nazionale, mi auguro di percorrere le sue orme” ha detto Dziekonski, classe 2003 e già titolare nella Serie A polacca.

