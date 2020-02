Dossena: “Samp-Fiorentina? Mai come quest’anno c’è il rischio Serie B”

Giuseppe Dossena, campione del mondo nel 1982 con la nazionale italiana, ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno Toscana:

Fiorentina e Sampdoria rischiano in classifica, sarà uno scontro salvezza. Il Lecce che vince a Napoli ha cambiato tutte le dinamiche. Le piccole si sono rinforzate molto esprimendo un buon calcio. A Genova sarà una partita pericolosa e particolare tra la viola ed i blucerchiati. Per uscirne al meglio servirà equilibrio e tanta capacità di analisi. I calciatori di qualità e personalità saranno determinanti. Commisso va aiutato, è un uomo coraggioso che ha deciso di investire in Italia. Purtroppo si scontra con una realtà disarmante, la burocrazia blocca tutto. Prima o poi la gente si stanca e se ne va, spero non sia questo il caso. Badelj in nazionale ha sempre giocato bene, non capisco perchè con il club sia in difficoltà. Duncan può portare forza e prestanza fisica abbinata a geometrie.