Dopo l’esonero, l’addio struggente. Semplici: “Ferrara una seconda casa”

E’ finita l’esperienza di Leonardo Semplici sulla panchina della Spal, dopo l’esonero arrivato ieri e l’annuncio del club estense di aver scelto Gigi Di Biagio come nuovo tecnico. L’ex allenatore della Primavera viola, allora, oggi ha salutato tutto l’ambiente con cui ha vissuto comunque sei anni più che positivi (due promozioni centrate e ben due salvezze ottenute in Serie A), scrivendo una lettera condivisa sui suoi social. Eccone un passaggio: “Sono orgoglioso di aver raggiunto obiettivi impensabili, orgoglioso e felice di aver avuto la possibilità di lavorare in una società come questa. Certamente non era questo il finale che speravo, che desideravo, e con dispiacere finisce adesso il mio percorso a Ferrara. Ma voglio ringraziarvi tutti quanti per il calore e l’accoglienza di una città che porterò nel cuore, e che sarà sempre la mia seconda casa“. “Ti auguriamo una carriera piena di successi“, la risposta del tifo organizzato bianco-azzurro.