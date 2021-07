Dopo la promozione con la Salernitana, l’ex viola Gondo può tornare in Serie B

Autore di alcuni gol decisivi per la promozione dei campani, Cedric Gondo piace al Como neopromosso in Serie B

Dopo la promozione in Serie A con la Salernitana, l'ex viola Cedric Gondo può ripartire nuovamente dalla Serie B. L'attaccante classe '96, autore di alcuni gol decisivi durante la scorsa stagione in Campania, può andare al Como. Come scrive Tuttomercatoweb.com l'ivoriano, il cui cartellino è di proprietà della Lazio, è cercato dai lariani da poco neopromossi in B per rinforzare l'attacco.