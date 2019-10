La Lazio è già lavoro dopo il 3-3 di ieri ottenuto in rimonta all’Olimpico contro l’Atalanta: questa mattina gli uomini di Simone Inzaghi si sono ritrovati per preparare la sfida di giovedì sera, che li vedrà impegnati in terra scozzese contro il Celtic. Tre giorni dopo, sono attesi dalla Fiorentina di Vincenzo Montella. Settimana impegnativa, dunque, per Immobile e compagni.