Dopo De Rossi, anche Barzagli entra a far parte del Club Italia. Il ruolo

L'ex difensore riparte dal Club Italia: dopo Daniele De Rossi un altro campione del mondo riabbraccia la maglia azzurra, questa volta a supporto delle selezioni giovanili

Comincia un nuovo capitolo nella storia professionale di Andrea Barzagli che, dopo la breve esperienza nello staff tecnico della Juventus, riparte dalla Nazionale. L'ex difensore azzurro sarà infatti assistente tecnico delle Nazionali Giovanili maschili dalla prossima stagione. Come comunicato in via ufficiale dalla Figc il ruolo di Barzagli spazierà fra le diverse formazioni giovanili, dall'Under 20 fino all'Under 15. Dopo Daniele De Rossi, dunque, un altro campione del mondo entra a far parte del Club Italia. (Gazzetta.it)