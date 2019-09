Donnarumma: “K.o. col Toro brucia, ma abbiamo svoltato. Con la Fiorentina…”

Il portiere del Milan Gianluigi Donnarumma ha parlato a Sky Sport. Queste le sue parole sul momento dei rossoneri e sulla gara di domenica prossima contro la Fiorentina: “Quella col Torino una sconfitta che brucia, è una giornata buia, ho faticato a dormire. Ieri ho visto la squadra dare tutto, mi dispiace per tutti, anche per i tifosi. Dobbiamo seguire il mister perché stiamo lavorando bene, abbiamo grandi idee di gioco. Il mister è un grande allenatore, dispiace perché ieri abbiamo fatto una grande partita e non meritavamo di perdere.

Siamo tutti con lui, è normale fare un po’ di fatica all’inizio con nuove idee e giocatori nuovi. Dobbiamo continuare a seguirlo, siamo tutti con lui. Svolta? Ieri si è visto che abbiamo svoltato, abbiamo tenuto il pallino del gioco dall’inizio, brucia perdere una partita del genere, ci sarà la partita della svolta che ci farà cambiare la stagione. Milan-Fiorentina? Mi aspetto una partita di carattere, dobbiamo essere aggressivi fin dall’inizio e fare la partita. Mi aspetto una grande gara, una grande mano dai nostri tifosi, sono sicuro che ce riusciremo a fare una grande partita”. E INTANTO IL MILAN CONFERMA GIAMPAOLO