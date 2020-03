Donati bestemmia dopo l’autogol, ecco la decisione del giudice sportivo

Oltre al danno la beffa. Per Giulio Donati è infatti scattata la squalifica di una giornata in seguito ad un’espressione blasfema emessa subito dopo aver commesso uno sfortunato e goffo autogol che ha sbloccato la sfida del Via Del Mare, conclusa poi con un umiliante sconfitta per 7-2 ai danni dell’Atalanta. Ad emettere la sentenza è stato il giudice sportivo della Lega di Serie A, Gerardo Mastrandrea, che esaminando le immagini a sua disposizione non ha potuto fare a meno di notare le pesanti parole urlate dal difensore toscano nativo di Pietrasanta