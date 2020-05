Donati attacca: “Ho invidiato i giocatori tedeschi, l’Italia è una barzelletta”

Il terzino del Lecce Giulio Donati manda un messaggio deciso alle istituzioni italiane: “In due mesi e mezzo in Italia sul calcio non si è lavorato a nessuna strategia chiara. Stiamo diventando una barzelletta. Non si può ogni volta rimandare una decisione, ma è quello che sta succedendo in Italia” l’attacco del giocatore, che ha militato 3 anni in Bundesliga nel Bayer Leverkusen e dice: “Ho invidiato i miei colleghi tedeschi. Ho pensato alla loro soddisfazione nel tornare in campo. La Serie A? Non so se ripartirà, ho meno certezze di prima. Abbiamo già perso tanto tempo”.