Domani con la Gazzetta dello Sport “I Miti dello Sport”

Un lungo respiro di felicità sportiva attraverso le storie e le date indimenticabili di tutte le discipline: finalmente arriva in edicola I Miti dello Sport, una collana di trenta agili volumi sui campioni che hanno scritto le pagine leggendarie dello sport.

Il format, inedito e di facile lettura, racconta tutto dei campioni che hanno scritto la storia dello sport, dall’infanzia ai momenti salienti della carriera, dalla vita fuori dal campo ai trionfi indimenticabili. Si comincia con Maradona, proseguendo poi con Baggio, Jordan, Federer, Senna, Pelé, Pantani, Valentino Rossi, Schumacher, Bolt, Muhammad Ali. E poi ci saranno Fausto Coppi, Lionel Messi,Cristiano Ronaldo e tanti altri.

Dice il direttore Stefano Barigelli: “Solo La Gazzetta dello Sport, con le sue grandi firme e il suo immenso archivio, poteva riuscire in questa semplice, preziosa missione: una biblioteca sportiva tascabile sui più grandi campioni di sempre, raccontata con precisione, completezza, bella scrittura e tanta emozione. È una collezione che dovrebbe trovare spazio nelle librerie di tutti gli appassionati”.

La prima uscita, Maradona, sarà regalata con La Gazzetta dello Sport e SportWeek solo sabato 25 luglio, le uscite successive saranno in edicola con cadenza settimanale ognuna a 4,99€.

I Miti dello Sport sono libri in bianco e nero di piccolo formato (12,1×18,5 cm, 140 pagine, copertina con alette), progettati con una struttura uniforme per consentire una lettura smart, dall’inizio alla fine oppure a salti, scegliendo il capitolo sulla vita privata o quello sulle tappe storiche della carriera di ogni campione. Firmano la collana tanti autori Gazzetta, massimi esperti delle varie discipline e diretti conoscitori dei protagonisti. La Gazzetta dello Sport ha aperto i suoi archivi per impreziosire questa collana con pezzi storici, per riportare le parole scritte a caldo dopo alcuni degli avvenimenti che hanno segnato la storia dello sport: dai gol di Maradona contro l’Inghilterra nel Mondiale 1986 al GP d Monte Carlo in cuiSenna si “rivelò” al mondo della Formula 1, dal primo anello NBA di Michael Jordan all’ultimo trionfo a Wimbledon di Federer, dal nono mondiale vinto da Valentino Rossi al record sui 100 metri di Usain Bolt.