Diritti tv: Sky contraria al pacchetto 2: “Privo di interesse”

Sky non è interessata al pacchetto 2 dei diritti tv: con il pacchetto 1 in mano a Dazn, l'emittente satellitare non vuole i tre match in coesclusiva

Redazione VN

In attesa di scoprire a chi sarà assegnato il pacchetto 2 dei diritti televisivi della Serie A per le prossime tre stagioni, da parte di Sky è arrivato un attacco importante al bando proposto dalla Lega Serie A per il ciclo 2021-2024, evidenziato dal ricorso presentato contro l’assegnazione dei diritti tv a Dazn. Secondo l’emittente satellitare – si legge nel testo del ricorso – il pacchetto 2 "è chiaramente privo di elevato interesse per gli utenti" e riserva all’eventuale detentore delle tre partite a giornata in co-esclusiva (questo l’oggetto del pacchetto) "un’offerta insufficiente che non è alternativa né complementare" a quella di Dazn, che ha acquisito invece i pacchetti 1 e 3 (dieci gare a giornata, delle quali sette in esclusiva).

Come scrive Calcio&Finanza, chiunque aderisse all’offerta di Dazn avrebbe già a disposizione il prodotto completo (tutte le partite del massimo campionato), motivo per cui Sky considera congrua l’offerta già presentata per il pacchetto 2, e per il quale appare difficile intravedere all’orizzonte proposte migliorative. Questo significa - scrive il portale - che Sky abbandonerà la corsa per l’ultima fetta di diritti? Non è detto, ma quel che è certo è che l’udienza sul ricorso proposto dall’emittente satellitare è in programma il 5 maggio, mentre la scadenza per la presentazione delle offerte per il pacchetto 2 è fissata al 3 maggio.