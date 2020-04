Diritti TV, le emittenti in pressing sulla Serie A. Chiesto uno sconto

Secondo quanto riportato da il Corriere dello Sport, nell’Assemblea di oggi in Lega si è discusso anche di diritti televisivi. La questione è complicata, Sky, Dazn e Img hanno chiesto uno sconto ed una dilazione per il pagamento dell’ultima rata in scadenza ai primi di maggio. Tale richieste dovrebbero essere accolte, ma solo in parte. Resta comunque da capire se e quando ricomincerà il campionato per un giudizio definitivo. Le tv insistono per lo sconto a prescindere ma la Lega resiste, sperando in una ripresa.