Diritti tv: inizia l’incontro tra i presidenti di Serie A, presente anche la Fiorentina

Questa mattina va in scena l’incontro voluto da Aurelio De Laurentiis con i presidenti di Serie A – presso il St. Regis di Roma – per parlare della delicata questione legata ai diritti tv. Il patron azzurro nell’occasione illustrerà il proprio progetto di produzione e distribuzione dei contenuti del massimo campionato, già proposto al presidente di Lega Dal Pino, creando una media company (idea già approvata all’unanimità nell’ultima assemblea). Già presenti all’interno Claudio Lotito, lo stesso ADL, mentre anche il dg della Fiorentina Joe Barone è arrivato pochi minuti fa. All’appello troviamo anche Ferrero che ha commentato così lo scopo di quest’incontro: “Lavoriamo per il bene della Lega e del calcio“, la breve dichiarazione del numero uno blucerchiato. (Tuttomercatoweb)