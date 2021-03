Diritti tv: domani la fumata bianca? Dazn, ci siamo

Martedì 22 marzo sarà il giorno decisivo per la questione tanto spinosa come appunto è quella relativa ai diritti televisivi della nostra Serie A. Come racconta repubblica.it, gli ultimi dubbi stanno cadendo uno alla volta, anche Torino e Bologna si sono uniti ai club sostenitori dell’offerta Dazn (supportata dalla partnership con Tim), club guidati da Juve, Napoli, Inter e Lazio e sostenuti, tra gli altri, anche dalla Fiorentina. In pratica sette delle dieci partite di ogni turno si dovrebbero vedere sull’app in streaming. Resta da capire cosa succederà per quanto riguarda le restanti tre, che potrebbero andare a Sky. Domani ne sapremo sicuramente di più.