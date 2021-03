Diritti Tv assegnati… per gli USA. Altra fumata nera per l’Italia

Alla fine una decisione è arrivata, ma non quella che aspettavamo. L’Assemblea della Lega Serie A si è svolta oggi con la partecipazione in collegamento video di tutte le 20 Società. I club, all’unanimità, hanno assegnato i diritti audiovisivi internazionali per il territorio USA a CBS Broadcasting. “Per quanto riguarda invece i diritti televisivi per il territorio italiano per il triennio 2021-2024 – si legge nella nota ufficiale della Lega Serie A – la votazione effettuata non ha portato all’assegnazione di alcun pacchetto, di conseguenza il tema sarà nuovamente affrontato nell’Assemblea del 26 marzo”.