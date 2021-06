Dionisi nella bufera, Ferrero: “Ha ragione Corsi, traditore seriale”

Il patron della Sampdoria non usa mezzi termini per condannare il comportamento dell'ormai ex tecnico dell'Empoli, vicino al Sassuolo

Redazione VN

Massimo Ferrero non le manda a dire ad Alessio Dionisi, reo di aver cambiato idea negli ultimi giorni dopo essere stato molto vicino alla panchina della Sampdoria. La brusca virata in direzione Sassuolo non è andata giù al patron della Sampdoria che a Il Secolo XIX attacca:

Penso abbia ragione Corsi, personalmente osservo che Dionisi aveva un rapporto con il Venezia due stagioni fa e lo ha interrotto prima del tempo, uno con l'Empoli e lo ha interrotto. Un discorso con noi e non lo ha rispettato accordandosi con altri. Lo chiamo tradimento e aggiungerei seriale, visti i precedenti. Ciascuno è libero di compiere le proprie scelte, ma io mi ritengo libero di giudicare in base a quel che vedo.