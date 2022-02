Dionisi: “Fiorentina? E’ la squadra che sta facendo meglio. Noi come all’andata”

Le parole in conferenza stampa per presentare l'incrocio con i viola

"Abbiamo recuperato mentalmente e fisicamente, serve tutto per una squadra così forte come la Fiorentina, la squadra che sta facendo meglio in questo periodo ma non solo: ha una grande identità e lo si è visto dall'inizio, sta continuando su quella falsariga. Ha cambiato un interprete importante, forse anche più di uno perché ha perso Vlahovic ma ha preso giocatori. Ha giocatori forti e dovremo essere bravi perché sicuramente ci metterà in difficoltà come all'andata, ma proprio come all'andata se saremo consapevoli della nostra forza li possiamo mettere in difficoltà Bonaventura? Non è l'unico. È un giocatore molto importante per la Fiorentina, per esperienza, qualità. Non sappiamo nemmeno se giocherà, non penseremo solo a lui, cercheremo di limitarli da squadra, non possiamo impedirgli di non fare niente, cercheremo di limitarli il più possibile per poterli mettere in difficoltà".