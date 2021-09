Dionisi: “Berardi? Con la Roma gioca, è forte ed è un giocatore del Sassuolo”

L'attaccante dei neroverdi e della Nazionale è pronto al debutto in questo campionato

Il Sassuolo riabbraccia Domenico Berardi: come anticipato in conferenza stampa da Alessio Dionisi alla vigilia del match contro la Roma, molto probabilmente contro i giallorossi l'attaccante della Nazionale farà i lsuo debutto in campionato, dopo aver saltato le prime due giornate per problemini fisici e malesseri dati dal mercato. Adesso è tutto passato e Dionisi dice: "Berardi ha giocato in Nazionale, è un giocatore forte, è del Sassuolo. E' disponibile. Se partirà dall'inizio non ho deciso ma è disponibile. Molto probabilmente giocherà e sarà un giocatore importante per noi anche quest'anno".