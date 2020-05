Dietrofront Cellino: “Bisogna tentare di riprendere il campionato”

Il presidente del Brescia Massimo Cellino, chein queste ultime settimane si era dimostrato sempre irremovibile nelle sue dichiarazioni stavolta cambia idea. La volontà di non riprendere la Serie A sembrava chiara, ma qualcosa è cambiato in queste ore nella testa del n° 1 delle rondinelle. A repubblica.it, infatti, l’ex patron del Cagliari fa marcia indietro e dichiara: “Bisogna tentare di riprendere il campionato altrimenti qui falliscono tutti. Certo, in Lombardia è ancora complicato fare i test medici ma se si gioca io resto al Rigamonti, nessun campo neutro“.