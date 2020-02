Di Gennaro su Spalletti: “Lo vedrei bene alla Fiorentina”

Intervenuto a TMW Radio, l’ex viola Antonio Di Gennaro ha parlato così di Luciano Spalletti, ancora sotto contratto con l’Inter:

Dal punto di vista del campo è uno dei migliori, qualcosa scricchiola a livello di gestione dei rapporti. Spalletti è uno che sa fare il suo mestiere, se Conte si trova lì è anche grazie alle due qualificazioni in Champions League che l’Inter ha centrato nel ciclo precedente. Non so se sia un vincente o meno, ma alla Roma ha fatto grandi cose. Lo vedrei bene anche, ad esempio, ad allenare Napoli e Fiorentina.