Di Gennaro: “Necessario modificare il sistema per aiutare i presidenti come Commisso”

L’ex gigliato Antonio Di Gennaro ha parlato nel corso di Stadio Aperto su TMW Radio, queste alcune delle sue riflessioni:

Taglio stipendi? I contratti sono diversi tra tutti. Servirà un accordo collettivo senza demagogia, con la Lega e le varie federazioni. Le parti dovranno riunirsi a tavolino e trovare un accordo. Senza scontri potrebbe essere l’occasione per una ripartenza diversa: portare la A a 18 e la B a 20. Serve riconsiderare il sistema calcio su molti aspetti. Faccio un esempio: a Firenze è arrivato Commisso ed ha speso 300 milioni in 10 mesi, ma non gli permettono di fare lo stadio. Uno così, che ha messo 300 milioni in 10 mesi vorrà lucrare? Eppure ha speso 30 milioni al mese.