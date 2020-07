Di Gennaro: “De Rossi non lo prenderei, De Paul sì. Chiesa? Non ha ancora fatto il salto”

L’ex centrocampista della Fiorentina Antonio Di Gennaro ha detto la sua in merito ad alcuni temi attuali in casa viola. Di seguito un estratto dei suoi commenti durante Stadio Aperto in onda su TMW Radio: “Il rendimento insufficiente di Chiesa? Credo sia più da imputare al calciatore che al modo in cui è stato gestito dal club: ormai è in Serie A da quattro anni e non ha ancora fatto il salto di qualità negli ultimi metri. De Paul? La Fiorentina l’aveva cercato, secondo me è un giocatore che può giocare in ogni squadra d’Italia. Sa stare in campo, sa fare le scelte giuste, gioca in più ruoli ed è nel pieno della carriera, ha fame. De Rossi? Da una parte è intrigante, dall’altra un’idea pericolosa. Lui è sempre stato leader, e lo sei da giovane significa che farai carriera. Iniziare da una Fiorentina così però sarebbe davvero difficile. Io ora De Rossi alla Fiorentina non lo prenderei”.